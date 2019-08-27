Вот это наценочка: 10-центовая монетка ушла с молотка за 1,32 млн долл!

Бизнесмен и нумизмат Делл Лой Хансен (Dell Loy Hansen) из Солт-Лейк-Сити купил на аукционе одну из самых редких монет в истории США — 10-центовик Чарльза Барбера, выпущенный в 1894 году монетным двором Сан-Франциско. Чтобы получить монету в свою коллекцию, Хансен заплатил 1,32 миллиона долларов.

Автором монеты был Чарльз Барбер, занимавший должность главного гравёра Монетного двора США в 1880–1917 годах. По его эскизам было выпущено немало регулярных и юбилейных монет, но по неясной причине десятицентовики 1894 года в отделении монетного двора Сан-Франциско были отчеканены только пробной партией из 24 монет. Сейчас из этих монет сохранились лишь 10, причём 2 в плохом состоянии. На аукционах монеты этого выпуска появляются обычно только после смерти предыдущего владельца.

Делл Лой Хансен, собирающий монеты с детства, стремится собрать полную коллекцию из всех монет Соединённых Штатов с момента провозглашения независимости. Среди нумизматов США эта задача известна как «квест Элиасберга» по имени Луи Элиасберга — единственного коллекционера, который сумел достичь цели. После смерти Элиасберга в 1976 году его уникальная коллекция была распродана.

Торги, на которых Хансен сумел приобрести редкий экземпляр для своей коллекции, были устроены аукционным домом Stack's Bowers Galleries и Американской нумизматической ассоциацией в рамках «Всемирной ярмарки денег» в Чикаго. Сумма в 1,32 миллиона долларов, потраченная Хансеном, не стала рекордной. В 2007 году ещё одна из сохранившихся монет этого выпуска была продана за 1,9 миллиона.

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Polit.ru

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