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Водитель маршрутки в Уфе соорудил из полиэтилена и скотча изолированный «бокс»

По инф. rosbalt.ru   
18 Марта 2020 г.
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В Уфе водитель маршрутного автобуса попытался защититься от коронавируса полиэтиленовой пленкой. (Весьма сомнительный способ защиты от инфекции, прямо скажем, и ничего иного, кроме как замешательства, такой "креативный" подход не вызывает. - прим. МГ.)

В Уфе водитель маршрутки замуровался от пассажиров «антикоронавирусной» пленкой

Водитель маршрутки в Уфе соорудил из полиэтилена и скотча изолированный «бокс» из водительского сиденья. Рядом с водителем можно увидеть коробку с бумажными полотенцами.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Башкирии нет.

  • По данным на утро 18 марта число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось до 114 человек с 93-х. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Известно, что 104 человека заразились за рубежом. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме. Голикова отметила, что нет никаких поводов для паники, все принимаемые властями меры носят профилактический характер». Основная задача, по словам Голиковой, — не допустить распространения инфекции в популяции.
  • По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания за последние сутки выявлены сразу в 15 регионах. Из 21 новых пациентов четверо в Москве, по двое в Самарской, Калининградской, Тверской областях, по одному в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Красноярском крае, Татарстане и Хакасии.

По инф. rosbalt.ru

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