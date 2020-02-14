Внук Назарбаева попросил у Британии политического убежища из-за давления семьи

Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании. Запись об этом внук первого президента Казахстана сделал у себя в фейсбуке.

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Айсултан Назарбаев заявил, что на него оказывает давление собственная семья и он обладает информацией о коррупционных схемах по поставке газа из Казахстана в Россию.

По словам внука Назарбаева, он оказался в безвыходной ситуации и только поэтому вынужден просить политического убежища у Великобритании.

«В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры. Я прошу в Великобритании политического убежища» — написал он.

Сопутствующие делу детали Назарбаев обещал рассказать в интервью Times.

29-летний Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Он окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. Кроме того, внук первого президента работал в Федерации футбола страны.

В 2017 году Айсултан Назарбаев признался в Facebook, что употреблял наркотики после смерти отца. Тогда Айсултан Назарбаев говорил, что с зависимостью ему помогли справиться «его дед и Всевышний».

Он несколько месяцев проходил лечение в частной клинике для наркозависимых Priory. В отчете из клиники говорится, что внук Назарбаева следовал указанием врачей и добился прогресса.

В 2019 году Суд в Лондоне приговорил внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Он проник на частную территорию, а когда на место происшествия прибыла полиция, внук экс-президента Казахстана укусил сержанта за руку, когда пытался спрыгнуть с балкона квартиры.

Polit.ru

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