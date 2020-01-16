«Внучок, вроде бесплатное высшее станет получить легче. Путин обещает»

Президент РФ Владимир Путин призвал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, а в приоритетном порядке — в региональных высших учебных заведениях. Об этом он заявил 15 января, оглашая послание Федеральному собранию. (В нем президент уделил большое внимание демографии - ведь для кого бюджетные места-то создаваться будут! - прим. МГ.)

По словам главы государства, студенты должны иметь возможность получать качественное и бесплатное образование на своей малой родине.

При этом Путин напомнил, что на рынке труда появляются новые профессии, и сам рынок динамично меняется. В связи с этим высшая школа должна реагировать на эти перемены.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Касаясь вопросов развития среднего образования, президент указал, что зарплаты учителей и выплаты не должны снижаться, ведь речь идет о специалистах, которые очень важны для страны.

Кроме того, необходимо ввести доплаты классным руководителям.

В целом же, призвал Путин, нужно не только строить школы, но и развивать их инфраструктуру, ускорить подключение школ к высокоскоростному интернету.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ