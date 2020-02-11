Внешняя разведка Норвегии заявила о страхе перед Россией и Китаем

Наибольшую угрозу интересам Норвегии представляет Россия. Об этом заявил глава службы внешней разведки Норвегии Мортен Хага Люнне, передает телерадиокомпания NRK.

По его словам, РФ, как и Китай, опасна. Она является военной державой, возможности которой охватывают весь спектр военных действий. Люнне отметил, что РФ занимается созданием новых, более совершенных систем вооружений, которые обеспечивают «более динамичную военную мощь». Она также укрепляет базовую структуру на Кольском полуострове и в северной части Баренцева моря, проводит частые и масштабные военные учения, а также испытывает новые виды «супероружия» — и все это рядом с норвежской границей.

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Исследовательская компания Forecast International выяснила, что за последние пять лет военные расходы государств всего мира увеличились на 13% и составили более 1600 миллиардов долларов. Лидером по военным расходам являются США. В год государство тратит порядка 690 миллиардов долларов. Далее идёт Китай, Саудовская Аравия. Россия в этом рейтинге занимает восьмое место.

Успехи президента Владимира Путина в геополитике не так давно высоко оценили американские журналисты. Они подчеркнули что ему удалось восстановить влияние страны на международном уровне, утраченное после распада СССР. В этом контексте упоминается укрепление связей с Китаем, значительная роль России в Сирии, сделка с Турцией по продаже С-400 и даже присоединение Крыма, хотя западные страны, в целом, не склонны причислять это к «достижениям».

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«Эти вооружения представляют для Норвегии угрозу, которая заключается в возможности оказаться за русскими линиями, и при росте российского потенциала будет трудно это предотвратить», — подметил глава службы внешней разведки Норвегии.

Напомним, что гонка вооружений в современном мире вновь достигла такого уровня, что о возможности ядерной войны эксперты рассуждают как о вполне вероятном сценарии. При этом, как и в XX веке, это игра на постоянное повышение ставок: правительства вкладывают во все более изощренные системы вооружений триллионы долларов, получая в ответ очередные "зеркальные ответы". В результате выигрывают те, кто гонку вооружений обслуживает, грея на ней руки.

По инф. rosbalt.ru

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