Гонка вооружений: бешеные деньги!

Исследовательская компания Forecast International выяснила, что за последние пять лет военные расходы государств всего мира увеличились на 13% и составили более 1600 миллиардов долларов. В течение ближайших трёх лет они увеличатся ещё на 10%.

Больше всего средств на производство оружия потратили государства Северной Америки, Азии и Европы. Ближний Восток, Африка, напротив, расходуют деньги на создание линии обороны.

Лидером по военным расходам являются США. В год государство тратит порядка 690 миллиардов долларов. Далее идёт Китай, Саудовская Аравия. Россия в этом рейтинге занимает восьмое место.

Военные программы государств нацелены на создание гиперзвукового оружия, робототехники. Современное оружие становится дороже в цене и обслуживании. Из-за роста напряжённости во всём мире спрос на новинки оружия стремительно увеличивается. Государства стараются приобрести как можно больше оружия, чтобы обезопасить себя от нападений.

Серьёзное напряжение можно заметить в Юго-Восточной Азии. После того как Китай начал предъявлять претензии к территориям региона, многие государства задумались об усилении безопасности. Страны активно закупают авиацию, военно-морскую технику и ракетное вооружение.Само наличие оружия создаёт дополнительное напряжение, которое может в любой момент вылиться в войну.

...Гонка вооружений - мало того, что чревата вспышками войн с многочисленными жертвами, она стоит изрядных денег! По сути, это гонка экономик: государства, чья экономическая жизнь устроена разумно и нацелена на развитие - имеют возможность вкладываться в оружие, задавая все более высокую планку для конкурентов. Те же страны, где правительства хотят "соответствовать" - наваливают все больше налогов на бизнес и население, истощая терпение народа. И все ради вот таких тревожных и нервирующих фактов:

По инф. argumenti.ru

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