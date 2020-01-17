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Владимир Сюткин в Киев выступать не поедет
По инф. argumenti.ru   
17 Января 2020 г.
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В Верховной Раде обратились в СБУ с просьбой закрыть въезд в страну российскому музыканту Владимиру Сюткину, выступление которого запланировано в Киеве на март.

Владимир Сюткин в Киев выступать не поедет


Однако сам артист ни о каком концерте на Украине даже не подозревал. Артист заверил, что не подписывал договор с организаторами концерта на Украине и про своё якобы запланированное выступление в Киеве даже не слышал.

- Меня туда никто не приглашал, у меня никаких договоров ни с кем не подписано, и в моем графике никаких концертов не стоит. Знаете, это как-то странно... кто-то повесил афишу. А я никуда и не собирался. Понимаете, сам артист не в курсе! Для такого соглашения должен быть договор заключен... Это какой-то фейк на ровном месте, - прокомментировал случившееся Сюткин.

По инф. argumenti.ru

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