Владимир Сюткин в Киев выступать не поедет

В Верховной Раде обратились в СБУ с просьбой закрыть въезд в страну российскому музыканту Владимиру Сюткину, выступление которого запланировано в Киеве на март.

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Однако сам артист ни о каком концерте на Украине даже не подозревал. Артист заверил, что не подписывал договор с организаторами концерта на Украине и про своё якобы запланированное выступление в Киеве даже не слышал.



- Меня туда никто не приглашал, у меня никаких договоров ни с кем не подписано, и в моем графике никаких концертов не стоит. Знаете, это как-то странно... кто-то повесил афишу. А я никуда и не собирался. Понимаете, сам артист не в курсе! Для такого соглашения должен быть договор заключен... Это какой-то фейк на ровном месте, - прокомментировал случившееся Сюткин.

По инф. argumenti.ru

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