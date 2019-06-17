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Владимир Познер - о том, как воспитать счастливых детей
По инф. argumenti.ru   
17 Июня 2019 г.
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Владимир Познер рассказал, как вырастить счастливого ребёнка в современной стране. Журналист напомнил всем родителям, что взрослые должны быть примером для детей.

Владимир Познер - о том, как воспитать счастливых детей



- Их надо любить, и надо понимать, что маленький ребенок — человек, и его надо уважать точно так же, как и взрослого», - сказал Познер.

Также он отметил, что к детям нельзя применять физическую силу. «Мы бьем детей только потому, что сильнее, - сказал телеведущий.

Познер подчеркнул, что родители не должны требовать от детей то, чего не могут придерживаться сами. «Не может отец запрещать ребенку курить, если он сам курит: это личный пример. Если он напивается, то и ребенок это видит», - считает он.

Журналист пришёл к выводу, что в современном мире ребёнок сможет вырасти счастливым в том случае, если его будут воспитывать с чувством собственного достоинства.

По инф. argumenti.ru

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