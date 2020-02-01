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Владимир Кузьмин показал фото с «тайного» венчания
По инф. argumenti.ru   
01 Февраля 2020 г.
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Известный российский музыкант Владимир Кузьмин поделился с поклонниками фотографиями с венчания со своей бывшей супругой Екатериной Трофимовой. Исполнитель отметил, что торжественное мероприятие прошло несколько дней назад.

Владимир Кузьмин показал фото с «тайного» венчания


Екатерина Трофимова младше Владимира Кузьмина на 27 лет. Кроме того, в паре царит взаимопонимание и гармония, несмотря на расторжение брака несколько лет назад. Тогда возлюбленные прожили вместе 17 лет.

Подписчики поздравили своего кумира с возвращением к супруге и пожелали «счастья» и «долгой любви».

По инф. argumenti.ru

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