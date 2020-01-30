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Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой
По инф. argumenti.ru   
30 Января 2020 г.
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Бывшая жена народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала журналистам о тайном венчании с музыкантом.

Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой


Екатерина призналась, что они с Владимиром уже обвенчались и дали друг другу главные клятвы верности. Она, однако, не уточнила, когда и где это случилось. По словам женщины, официальная свадьба может состояться в течение 2020 года.

Напомним, супруги расстались в 2018 году после семнадцати лет брака. Об их воссоединении стало известно в ноябре прошлого года. Поклонники были счастливы, узнав, что артист и его красавица-жена решили вновь стать семейной парой.

По инф. argumenti.ru

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