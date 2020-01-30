Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой

Бывшая жена народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала журналистам о тайном венчании с музыкантом.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Екатерина призналась, что они с Владимиром уже обвенчались и дали друг другу главные клятвы верности. Она, однако, не уточнила, когда и где это случилось. По словам женщины, официальная свадьба может состояться в течение 2020 года.



Напомним, супруги расстались в 2018 году после семнадцати лет брака. Об их воссоединении стало известно в ноябре прошлого года. Поклонники были счастливы, узнав, что артист и его красавица-жена решили вновь стать семейной парой.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ