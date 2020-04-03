ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи
2020-03-08-15-00-16
Популярная российская певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» рассказала о своих методах борьбы с лишним весом в самые короткие сроки.

Вирусолог Щелканов: к концу апреля коронавирус должен пойти на спад
Скворцова Елена, sobesednik.ru   
03 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Жители большинства регионов России переживают все более жесткие ограничения. Приносит ли это результат? Когда закончится режим «самоизоляции»? Что нового узнали ученые о COVID-19? Правда ли, что прививки от туберкулеза, которые в советское время делали всем поголовно, помогают странам бывшего СССР и соцлагеря переживать новый вирус с меньшими потерями?

Вирусолог Щелканов: к концу апреля коронавирус должен пойти на спад

Sobesednik.ru задал эти насущные вопросы Михаилу Щелканову, доктору биологических наук, руководителю Международного научно-образовательного Центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета, заведующему лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

— По сравнению с январем, когда китайские коллеги представили геном вируса в распоряжение международного сообщества, мы узнали несколько важных вещей.

Сегодня, к примеру, мы знаем, что циркулирует несколько генетических вариантов этого вируса. Однако различия в эпидемической картине разных стран объясняются не генетическим разнообразием возбудителя, а готовностью или неготовностью национальных систем обеспечения биологической безопасности к осуществлению адекватных противоэпидемических мероприятий. Типичный пример: в Германии и Италии циркулирует один и тот же штамм SARS-CoV-2, этиологического агента COVID-19, а заболеваемость и летальность разнятся весьма существенно.

— Что значит «разные варианты вируса»?

— Любой вирус никогда не существует в форме одного варианта. Это всегда облако вариантов. Даже в одной клетке, не говоря уж об одном организме или каком-то регионе страны, или разных странах.

Это облако — единственная возможность выжить для любого вируса, особенно РНК-содержащего (а SARS-CoV-2 — как раз РНК-содержащий). Если вирус не будет меняться, он погибнет. Поэтому любой вирус всегда существует в виде облака вариантов, из которого под действием тех или иных условий селектируются те варианты, которые имеют преимущества в данной ситуации.

— То есть российское облако отличается от, скажем, итальянского?

— Нет, конечно. Повторяю: в любой клетке существует несколько генетических вариантов любого вируса. Сейчас вирусологи изучают генетическое разнообразие SARS-CoV-2 не для того, чтобы объяснить повышенную летальность в отдельных странах, а для того, чтобы лучше понять среднесрочную эволюцию этого вируса, направления его адаптации к человеческой популяции.

— А про COVID-19 не забыли?

— Самое ценное в сложившейся ситуации — клиницисты уже получили ценнейший опыт лечения COVID-19. Отрабатываются схемы, и мы видим, что, скажем, в той же Германии — прекрасные результаты. Да и в России они тоже неплохие. К тому же у нас строятся госпитали, которые намного лучше китайских.

— Чем?

— Во-первых, они боксируемые, в отличие от китайских. Во-вторых, будут работать много лет и после окончания этой пандемии.

В свое время Китай, создавая свою систему биологической безопасности, творчески переосмыслил опыт СССР. Сейчас Россия переосмысливает опыт Китая в борьбе с COVID-19. И я считаю, действует более эффективно: Китаю надо было затыкать дырки, что называется, «с колёс», а нам можно позволить себе стратегический подход к решению проблемы. И этот подход будет и потом приносить пользу.

Убивает ли вирус лёгкие человека?

— Сейчас многие говорят, что у переболевшего коронавирусом человека необратимые последствия в легких...

— SARS-CoV-2 действительно обладает способностью поражать некоторые типы альвеоцитов, но это не означает, что этот вирус обладает некой экстраординарной способностью «убивать» лёгкие человека.

Любая пневмония — это очень нехорошо для легких. И после любой пневмонии, особенно первичной вирусной, легкие функционируют не так хорошо, как до нее. Но легкие способны восстанавливаться — у кого-то лучше, у кого-то хуже. И чем человек моложе и здоровее, тем больше шансов у него быстрее и качественнее их восстановить. Вообще, любая пневмония — это всегда тяжело и болезненно. В том числе и в смысле восстановления.

— Австралийские ученые выдвинули гипотезу, что Россия, страны бывшего СССР и соцлагеря легче переносят коронавирус, поскольку тут в свое время шла поголовная вакцинация против туберкулеза. Такое возможно?

— Возможно все. Нечто подобное и про АКДС говорят — это комплексная прививка, которую и сейчас делают сразу после рождения, еще в роддоме. Можно сколько угодно делать предположений. Но научно-обоснованных оснований для таких заявлений пока нет.

Кстати, у нас национальный календарь прививок — один из лучших в мире. Хотя сейчас принято ругать все, что есть в России. Но не надо путать причину и следствие: у нас хорошо выполняется календарь прививок, потому что правильно организована система обеспечения биологической безопасности (благодаря которой у нас такая хорошая эпидемическая ситуация в стране). А не наоборот.

— Но сегодня многие люди отказываются от прививок.

— В любом обществе хватает маргиналов, к сожалению...

Переболел или нет?

— Есть версия, что те бронхиты и пневмонии, всплеск которых был в России с осени прошлого года, и был как раз первым наплывом коронавируса. А сейчас большинство уже переболели, и им не страшно.

— Пока это фейк — научно обоснованные данные на этот счёт отсутствуют. Нужно ориентироваться только на подтвержденные данные. И не надо думать, что в масштабах страны можно скрыть ту или иную ситуацию.

— Вдруг все же это был коронавирус? Можно ли выявить с помощью анализа, что ты уже переболел COVID-19.

— Можно. По наличию специфических антител. Сейчас в Роспотребнадзоре как раз разрабатываются такие тест-системы. Эти иммуноферментные системы созданы для ретроспективного анализа эпидемической ситуации.

Когда на волю?

— Уже неделю страна живет в режиме ограничений. Но ежедневно выявляют всё новые и новые случаи заражения COVID-19. Есть ли хотя бы приблизительное понимание: сколько еще все это продлится?

— Тут никакие математические расчёты не помогают. Здесь требуется понимание эпидемической ситуации в целом. Пока тезис прежний: в России главным образом завозные случаи и небольшие, в масштабах семей и друзей, вспышки. Все это быстро локализуется. Вирус не вышел на улицы и не начал диффузное распространение по человеческой популяции.

Но россияне продолжают возвращаться из-за рубежа. Кто-то приедет инфицированным, от этого никуда не деться. Пока система справляется.

Мы сумели добиться двух принципиальных вещей. Первое. На два-три месяца отложить приход вот этого диффузного процесса, когда вирус начнёт гулять по улицам. Второе. Нам удается локализовать завозные случаи.

— Каков порог?

— Если мы перевалим через отметку в 10–15 тысяч завозных случаев, системе будет крайне сложно локализовать их в малой окрестности, и тогда появится реальная опасность того, что мы все-таки выпустим COVID-19 на оперативный простор. Но пока мы до этого уровня еще не дошли. К тому же создали стратегические запасы медикаментов и медоборудования. А, главное, сумели присмотреться к опыту других европейских стран.

— Судя по тому, что мы помогаем Италии, а не Италия нам, едва ли этот опыт так уж ценен.

— Нет, наши специалисты приобретают там опыт непосредственно в очаге. А это дорогого стоит. И я вас уверяю, что этот опыт транслируют чуть ли не в режиме реального времени на территорию РФ. Это важно для того, чтобы здесь мы смогли сработать как можно более эффективно.

На сегодня Россия справляется лучше всех стран. Я могу это утверждать со всей ответственностью.

— Когда же все-таки можно будет вернуться к нормальной жизни?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Мы сейчас подходим к эпидемическому пику только потому, что у коронавируса имеется инкубационный период. То есть мы сейчас являемся заложниками ситуации двухнедельной давности.

Если все будет оставаться в текущем графике, то через две-три недели все должно пойти на спад. Конечно, если из-за рубежа не прорвется новый всплеск эпидемии вместе с возвращающимися россиянами...

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Вирусолог Щелканов: к концу апреля коронавирус должен пойти на спад
    Жители большинства регионов России переживают все более жесткие ограничения. Приносит ли это результат? Когда закончится режим «самоизоляции»? Что нового узнали ученые о COVID-19? Правда ли, что прививки от туберкулеза, которые в советское время делали всем поголовно, помогают странам бывшего СССР и соцлагеря переживать новый вирус с меньшими потерями?
  • «Путин — это Сталин сегодня»? Как-то не получается…
    Ставка на культивацию в обществе советского прошлого и мобилизацию населения в конечном итоге не сработает, считает политолог Ксения Кириллова.
  • На далеком острове нашли отпечатки рук человека. Они были сделаны 65 тысяч лет назад!
    Исследователи из Университета Саутгемптона во главе с Кристофером Стэндишем обнаружили в пещере на острове Тимор плохо сохранившиеся отпечатки человеческих рук, которые были оставлены первобытным художником порядка 65 тысяч лет назад.
  • В США от коронавируса смог вылечиться 104-летний ветеран. Ура!
    С разных уголков мира приходят новости о людях преклонного возраста, которые смогли побороть коронавирус. В этот раз мы можем порадоваться за жителя американского штата Орегон, ветерана Второй мировой войны Билла Лапсчиса. Он сумел справиться с болезнью в свои 104 года и стал, вероятнее всего, самым старым человеком, которому это удалось. А на Кубе от вируса вылечилась 94-летняя женщина. Ранее мы рассказывали и о 101-летнем итальянце, также оказавшемся сильнее, чем COVID-19.
  • Как развивается болезнь при заражении коронавирусом? Есть три пути...
    "(...) В научной публикации в журнале The Lancet от 27 марта приводятся наблюдения врачей и исследователей на примере первых пяти случаев заражения коронавирусом во Франции", - пишет Le Figaro.
  • Пять участников ООН блокировали российскую резолюцию по борьбе с коронавирусом
    Четыре государства и единая Европа не позволили Генеральной ассамблее ООН принять созданную РФ резолюцию с призывом к отмене односторонних санкций, мешающих бороться с коронавирусом.
  • Карантин в Москве: пропускной режим вводить не будут, но штрафами покарают если что
    В Москве не будут вводить пропускной режим передвижения по городу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
  • Адвокат Янис Юкша заявил, что Лещенко нужно привлечь к ответственности за нарушение карантина
    Эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат и профессор Янис Юкша считает, что наказание знаменитого певца Льва Лещенко за нарушение карантина восстановило бы социальную справедливость.
  • Что делать, когда умерших от вируса некуда девать?
    Из-за возросшей смертности в ходе пандемии коронавируса многие страны столкнулись с тем, что умерших просто некуда девать. Выходы из этого положения находят разные: во Франции в морг переоборудовали крупнейший продовольственный рынок, в США для трупов выделяют военные мешки, а в Эквадоре люди бросают тела родственников прямо на улицах.
  • Дурят нашего брата: обереги от коронавируса предлагают
    На фоне эпидемии в Москве появилось много новых мошеннических схем. Преступники крадут деньги интернет-пользователей, спекулируя на страхах, связанных с коронавирусом. (Неудивительно, что мошенники очень гибко подстроились под реалии современного мира и пытаются на этом заработать. Только вот совести у них совсем нет... прим. МГ.)
  • Пасха: яйца красить будем, куличи возьмем, а вот в храм лучше не приходить
    Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при этом освящение куличей перед праздником состоится. С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
  • Как гулять с внуками во время карантина?
    Регионы России вводят ограничения на передвижение, но гуляющих родителей с детьми можно заметить на улицах до сих пор. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как должны проходить подобные прогулки.
  • Услуга такси: основы популярности, а как в Краснодаре, интересные факты
    Услуга такси: основы популярности, а как в Краснодаре, интересные факты Наши люди в булочную на такси не ездят? Еще как ездят! Потому что в последнее время пользоваться такой услугой стало очень популярно. Такси можно заказать повсеместно: в огромных, средних и небольших городах и в маленьких населенных пунктах. Есть предложение и такси Краснодар.
  • Россияне меняют отношение к домам престарелых
    Россияне меняют отношение к домам престарелых Как ни печально это признавать, но при достижении пожилого возраста, у некоторых людей появляются трудности с самообслуживанием, возникают расстройства памяти, интеллекта, появляется необходимость в постоянном уходе. Чаще всего эти обязанности ложатся на плечи ближайших родственников. Однако далеко не всегда близкие люди готовы обеспечить хороший уход за пожилым человеком, ведь для этого нужно не только время и возможность постоянно находиться рядом, но и соответствующие знания и умения. Оптимальным выходом было бы передать родственника в дом престарелых, в надежные руки профессионалов. Как обстоят дела с этими учреждениями в России?
  • Многоуважаемый матрас
    Многоуважаемый матрас Советские классики Ильф и Петров в бессмертном романе «Двенадцать стульев» призывали граждан уважать матрасы. Конечно, они иронизировали по поводу советского быта, но в каждой шутке есть доля правды: в голодные неустроенные послереволюционные годы матрас был приветом из тёплого мещанского уюта.
  • Масок в аптеках нет с января. А когда ждать их? И ждать ли?
    maski med В аптеках регионов России с начала года нет медицинских масок. Их раскупили в январе, сразу же после сообщения о вспышке коронавируса в Китае. Не появилась эта столь востребованная продукция до сих пор. Почему так происходит и когда все-таки маски появятся вновь?
  • Невероятно, но... по мобильникам мы разговариваем уже почти полвека!
    3 апреля мобильный телефон отмечает 47-летие со дня появления. В этот день в 1973 году первый звонок сотовому телефону совершил инженер компании Motorola Мартин Купер. С тех пор этот день считается днем рождения мобильного телефона.
  • Случай в Ивановской области: врач приехал из-за границы и заразил людей
    Вернувшийся из-за границы врач-нейрохирург ивановской областной больницы предположительно заразил коронавирусом не менее девяти человек.
  • Палатин в Риме: вместе толп туристов лисы, зайцы и ежи
    Звери и птицы, раньше прятавшиеся от толп туристов в самых глухих углах Палатинского холма в историческом центре Рима, теперь, когда город опустел из-за коронавируса, осмелели и выходят на пустынные площади и улицы.
  • Стало известно, почему «Победа» отменила полеты по России
    У нескольких сотрудников экипажей авиакомпании «Победа», входящей в группу «Аэрофлот», обнаружили коронавирус.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 