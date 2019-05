Выгоревший собор Нотр-Дам впервые показали изнутри

Журналисты американского телеканала ABC News сняли эксклюзивное видео в сгоревшем Нотр-Даме.

Как видно на кадрах, в соборе Парижской Богоматери остаются обугленные фрагменты шпиля, который рухнул в результате пожара 15 апреля. Также на потолке заметны два больших отверстия с защитной сеткой, через которые иногда льется дождь.

.@ABC News’ @DavidMuir gets an exclusive inside look at Paris' iconic Notre Dame Cathedral nearly a month after a devastating fire left the world aghast. https://t.co/O1KzXW1f75 pic.twitter.com/GmRjk7Iw3N