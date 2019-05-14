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Выгоревший собор Нотр-Дам впервые показали изнутри
По инф. rosbalt.ru   
14 Мая 2019 г.
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Журналисты американского телеканала ABC News сняли эксклюзивное видео в сгоревшем Нотр-Даме.

Выгоревший собор Нотр-Дам впервые показали изнутри

Как видно на кадрах, в соборе Парижской Богоматери остаются обугленные фрагменты шпиля, который рухнул в результате пожара 15 апреля. Также на потолке заметны два больших отверстия с защитной сеткой, через которые иногда льется дождь.

Ранее стало известно, что в воздухе рядом с Нотр-Дамом зафиксирован необычайно высокий уровень свинца. Однако в полиции заверили, что опасности для людей в этом районе нет, пишет The Guardian.

Напомним кое-что тем, кто волнуется за судьбу великого архитектурного памятника:

По инф. rosbalt.ru

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