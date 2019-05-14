Выгоревший собор Нотр-Дам впервые показали изнутри

Журналисты американского телеканала ABC News сняли эксклюзивное видео в сгоревшем Нотр-Даме.

Как видно на кадрах, в соборе Парижской Богоматери остаются обугленные фрагменты шпиля, который рухнул в результате пожара 15 апреля. Также на потолке заметны два больших отверстия с защитной сеткой, через которые иногда льется дождь.

.@ABC News’ @DavidMuir gets an exclusive inside look at Paris' iconic Notre Dame Cathedral nearly a month after a devastating fire left the world aghast. https://t.co/O1KzXW1f75 pic.twitter.com/GmRjk7Iw3N — ABC News (@ABC) May 13, 2019

Ранее стало известно, что в воздухе рядом с Нотр-Дамом зафиксирован необычайно высокий уровень свинца. Однако в полиции заверили, что опасности для людей в этом районе нет, пишет The Guardian.

Напомним кое-что тем, кто волнуется за судьбу великого архитектурного памятника:

По инф. rosbalt.ru

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