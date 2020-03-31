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Видео: на Ямале мэр попал в пробку из стада оленей
|По инф. "Российской газеты"
|31 Марта 2020 г.
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В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа олени попали на видео, создав пробку на автодороге.
Очевидцем этого явления стал глава района Иван Сакал, который и выложил ролик на своей странице в Instagram. В кадр попали десятки парнокопытных, которые стали препятствием для автомобилистов.
- Признаки ямальской весны. Олени начали движение на север, - написал в своем посте чиновник.
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