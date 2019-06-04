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Видео: мужик пытался пробиться к мэру... Не получилось... Достал тесак, и...
По инф. rosbalt.ru   
04 Июня 2019 г.
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Опубликовано видео нападения мужчины с тесаком на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска. На кадрах с камеры наблюдения видно, как посетитель администрации ругается с ее работниками. Затем он быстро подходит к сидящему на стуле у входа человеку и неожиданно начинает бить его топором.

Видео: мужик пытался пробиться к мэру... Не получилось... Достал тесак, и...

Известно, что мужчина хотел попасть на прием к мэру, но ему отказали. После этого он достал тесак и большой нож и набросился на первого попавшегося — им оказался сотрудник мэрии.

Нападавший был задержан. Пострадавший доставлен в больницу.

Внимание! Следующие кадры не рекомендуются для просмотра слабонервным.

Что подвигло мужика на столь радикальные действия? Отчаяние от житейских проблем? Или это "неадекват", расстроенная вконец психика? Наверное, надо подождать конца расследования, чтобы делать выводы (мы постараемся отследить развитие истории и рассказать нашим пожилым читателям). Но, важно заметить: нынешние весьма натянутые отношения между "власть имущими" и "простыми людьми" - вполне способствуют подобным эксцессам (не приведи Господи, где еще такое случится...)

По инф. rosbalt.ru

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