Видео: мужик пытался пробиться к мэру... Не получилось... Достал тесак, и...

Опубликовано видео нападения мужчины с тесаком на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска. На кадрах с камеры наблюдения видно, как посетитель администрации ругается с ее работниками. Затем он быстро подходит к сидящему на стуле у входа человеку и неожиданно начинает бить его топором.

Известно, что мужчина хотел попасть на прием к мэру, но ему отказали. После этого он достал тесак и большой нож и набросился на первого попавшегося — им оказался сотрудник мэрии.

Нападавший был задержан. Пострадавший доставлен в больницу.

Внимание! Следующие кадры не рекомендуются для просмотра слабонервным.

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Что подвигло мужика на столь радикальные действия? Отчаяние от житейских проблем? Или это "неадекват", расстроенная вконец психика? Наверное, надо подождать конца расследования, чтобы делать выводы (мы постараемся отследить развитие истории и рассказать нашим пожилым читателям). Но, важно заметить: нынешние весьма натянутые отношения между "власть имущими" и "простыми людьми" - вполне способствуют подобным эксцессам (не приведи Господи, где еще такое случится...)

По инф. rosbalt.ru

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