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Большинство опрошенных граждан России недовольны "самозащитой" власти от критики
По инф. polit.ru   
09 Апреля 2019 г.
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Больше половины (64%) опрошенных россиян считают законы о наказании за неуважение к власти и распространение фейковых новостей защитой от критики власти, пишет РБК со ссылкой на итоги опроса «Левада-центра». Напомним, в русскоязычном интернете стало важной темой принятие норм, по которым можно осудить любого пользователя Сети за неосторожное словцо в адрес "сильных мира сего"...

23% респондентов уверены, что цель этих законов — обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.

Закон о неуважении к власти раскритиковали 52% опрошенных, закон о фейковых новостях — 35%. Поддержали запрет неуважительных публикаций 39% респондентов, фейковых новостей — 55%.

Аналитики отметили, что большинство россиян почти не осведомлены об этих законах: 41% опрошенных впервые услышал о подобных инициативах, 40% — что-то слышали. Только 18% респондентов неплохо информированы об обеих инициативах.

Опрос проводился с 21 по 27 марта среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 50 регионах. Статистическая погрешность может составлять от 1,5% до 3,4%.

Предложенные сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой законы о наказании за фейковые новости и оскорбление общества, государства и госсимволов вступили в силу с 29 марта. За нарушение запретов, вводимых законами, предусмотрены административные штрафы до 1,5 млн рублей.

  • Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пытался успокоить общество, призвав коллег по власти "воспринимать критику как норму". Но это мало кого успокоило - ведь законы-то остались, а их нормы очень расплывчаты и могут "подвести под монастырь" любого из наших читателей, оставивших злой комментарий или картинку в тех же Одноклассниках.

Polit.ru

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