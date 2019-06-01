Вдова Сергея Доренко рассказала о недуге мужа и его отношении к врачам

Вдова известного российского журналиста Сергея Доренко Юлия в своем Инстаграме рассказала, почему муж не относился серьезно к своей болезни — аневризме.

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Экс-главред радиостанции «Говорит Москва» не любил посещать врачей, не доверял им и часто занимался самолечением. «Я его записывала на прием, Сергей отменял визит. Говорил мне: «Не ходи к ним, они тебя залечат», — написала Юлия Доренко.



Кроме того вдова Доренко отметила, что ее муж привык жить по максимуму. К примеру, по ее словам, сидеть на диете, не пить шампанское, отказаться от мотоцикла — все это было не про Сергея Доренко. «Его жажда жизни, во всей своей полноте, была сильнее страха смерти», — отметила Юлия.

Сергей Доренко погиб после ДТП на мотоцикле 9 мая. Журналисту стало внезапно плохо за рулем, и он врезался в бетонное ограждение. По словам врачей, причиной смерти стал разрыв аневризмы аорты.

По инф. rosbalt.ru

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