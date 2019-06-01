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Вдова Сергея Доренко рассказала о недуге мужа и его отношении к врачам
По инф. rosbalt.ru   
01 Июня 2019 г.
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Вдова известного российского журналиста Сергея Доренко Юлия в своем Инстаграме рассказала, почему муж не относился серьезно к своей болезни — аневризме.

Вдова Сергея Доренко рассказала о недуге мужа и его отношении к врачам

Экс-главред радиостанции «Говорит Москва» не любил посещать врачей, не доверял им и часто занимался самолечением. «Я его записывала на прием, Сергей отменял визит. Говорил мне: «Не ходи к ним, они тебя залечат», — написала Юлия Доренко.

Кроме того вдова Доренко отметила, что ее муж привык жить по максимуму. К примеру, по ее словам, сидеть на диете, не пить шампанское, отказаться от мотоцикла — все это было не про Сергея Доренко. «Его жажда жизни, во всей своей полноте, была сильнее страха смерти», — отметила Юлия.

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Возникают вопросы: почему Сергей не относился серьезно к своей болезни? Почему не берег себя, зная о своем состоянии? Все эти вопросы справедливы для тех, кто не был лично знаком с Сергеем. ⠀ Врачам он не доверял. У нас были бесконечные споры об этом. Я его записывала на прием, Сергей отменял визит. Говорил мне: “Не ходи к ним, они тебя залечат”. Постоянно читал медицинские статьи, изучал препараты, и в общем - часто занимался самолечением. Иногда мне удавалось затащить его в клинику. Так он узнал о своей болезни. И даже на какое-то время изменил отношение к здоровью. Сам Сергей считал, что аневризма у него уже давно и образовалась во время занятий дайвингом. ⠀ Но даже это осознание опасности не повлияло радикально на его взгляды. Его жажда жизни, во всей своей полноте, была сильнее страха смерти. Часто он повторял мне: “Смерть - это то, что всегда случается не с тобой. Поэтому не стоит о ней беспокоиться”. ⠀ Мне кажется, что настоящей смертью для Сергея была невозможность вести тот образ жизни, который он любил. Он регулярно пытался найти чудо-способ, который помог бы ему быть здоровым и сильным и при этом чувствовать себя счастливым. Но в его случае это было невозможно. Сидеть на диете, не пить шампанское, отказаться от мотоцикла, мало работать и регулярно ходить по врачам - все это было не про Сергея. Он так и не смог стать рафинированным. Он любил жизнь, любил дышать полной грудью и отрицал полумеры. ⠀ Это и был Сергей Доренко, которого мы любили. И не верится, что его нет. Мне кажется, это все временно, что это пройдет. Он зайдет в квартиру, снимет шлем и крикнет, как всегда, будто он на сцене: “Жёнушка моя! Я дома! Встречай же меня скорее!”. И я расскажу обо всём: сколько шума он наделал, и как его все любят, а он удивится. Расскажу, что мне пришлось пережить и как тяжело мне было без него. А он скажет: “Да наплюй! Это уже прошло. Пойдем откроем шампанское!”.

Публикация от Юлия Доренко (@i.dorenko)

Сергей Доренко погиб после ДТП на мотоцикле 9 мая. Журналисту стало внезапно плохо за рулем, и он врезался в бетонное ограждение. По словам врачей, причиной смерти стал разрыв аневризмы аорты.

По инф. rosbalt.ru

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