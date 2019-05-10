Журналист Сергей Доренко разбился на мотоцикле: сердце

Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко. Известный ведущий был личностью неординарной, имел как множество поклонников, так и противников...

По предварительной информации, журналист ехал на мотоцикле и неожиданно упал из-за плохого самочувствия. Как уточняет ТАСС, у него возникли проблемы с сердцем. Прохожие вызвали «скорую помощь», но врачи уже не смогли его спасти.

В ГИБДД рассказали, что мотоциклист двигался по Садовому кольцу. На улице Земляной вал он потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение.

Умер журналист Сергей Доренко. Главному редактору радио «Говорит Москва» стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.



Редакция телеканала «360°» выражает соболезнования родным и близким Сергея Доренко, а также коллегам с радио. Смерть Сергея Леонидовича — потеря для всех. pic.twitter.com/cl87qRF0zX — Телеканал 360° (@360tv) 9 мая 2019 г.

Новость о смерти журналиста уже прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал он в Twitter.

Доренко также работал ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

По инф. rosbalt.ru

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