Василиса Володина дала совет тем, кто не любит пасмурную погоду

Астролог Василиса Володина поделилась секретом, как сохранить отличное настроение даже в плохую погоду. Она рассказала, что и сама является метеозависимой, а потому в пасмурные дни ощущает эмоциональные спады.

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Володина отметила, что в ясный и солнечный день ощущает заряд бодрости и энергии, тогда как при плохой погоде это чувство теряется. Астролог призналась, что нашла способ бороться с подобными перепадами настроения.



- Мысленно садитесь в самолет и представляете, как он взлетает выше, выше и поднимается над облаками-тучами и… вдруг вы видите ярко-голубое небо и огромное радостное солнце, - рассказала она.



По словам Володиной, если зафиксировать в мыслях это ощущение, то настроение непременно поднимется.

По инф. argumenti.ru

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