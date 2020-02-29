В тюменском мусоре обнаружено что-то радиоактивное

В Роспотребнадзоре подтвердили наличие источника радиоактивного излучения в одном из мусоровозов, прибывших на мусороперерабатывающий завод под Тюменью.
Ранее в пятницу Тюменский мусороперерабатывающий завод сообщил о выявлении повышенного фона у одного из прибывших к контрольному пункту мусоровозов. Движение у полигона было перекрыто, на место вызваны специалисты ведомств и полиция.
По информации тюменского управления Роспотребнадзора, сработала система предупреждения о радиоактивном загрязнении при въезде мусоровоза, принадлежащего ООО «Утилитсервис», на территорию МПЗ. Специалист произвел замеры уровня гамма-излучения и выявил, что мощность эквивалентной дозы гамма излучения на поверхности грузовика в одной точке превышает значение естественного фона. Таким образом подтвердилось, что внутри автомобиля находится локальный источник ионизирующего излучения.
При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что для населения груз не опасен: уже в метре от кузова мусоровоза значение гамма фона не превышает естественных значений и составляет 0,10 мкЗв/час.
Мусоровоз помещен на спецстоянку для разгрузки и поиска источника. Владельцу грузовика ООО «Утилитсервис» направлено предписание.
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