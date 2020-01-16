В столице Бурятии благополучно родилась четверня!

Четверню выписали из перинатального центра в Улан-Удэ 14 января. Кирилл, Никита, Егор и Лиза родились в семье Марины и Андрея Дядюк 22 ноября и почти два месяца находились на сохранении. Многодетную семью, в которой теперь насчитывается пять детей, а также всех причастных к рождению малышей поздравил заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.

- Это первый случай для Бурятии, когда одновременно рождается четверо детей. Все дети отлично себя чувствуют, очень хорошо прибавили в весе. Хочется, чтобы у нас побольше было многодетных семей, - сказал зампред.

Родителям малышей вручили сертификат на улучшение жилищных условий. «По республиканскому законодательству семья, в которой единовременно рождается больше трех малышей, имеет право на субсидию на улучшение жилищных условий, имеет право на жилье, в котором на каждого члена семьи приходится 18 квадратных метров. Итого семье Дядюк полагается не менее 126 квадратных метров», - отметили в правительстве. Второй сертификат - на «дальневосточный» материнский капитал на сумму 136 тысяч рублей, третий - на республиканский материнский капитал на сумму 50 тысяч рублей. Также за рождение второго ребенка Марина и Андрей получат 453 тысячи рублей – федеральный материнский капитал. Помимо этого, многодетная семья ежемесячно будет получать 36 тысяч рублей – пособие на детей и другие выплаты и льготы, предусмотренные законодательством.

Как отметила главный внештатный акушер - гинеколог министерства здравоохранения Бурятии Марина Ринчиндоржиева, рождение четверни - это очень значимое событие для акушерства и гинекологии республики, поскольку это беременность высочайшего риска. По ее словам, факт ношения и рождения четверых детей – очень мало где описан в медицинской литературе, поэтому, когда в перинатальный центр поступила такая пациентка, специалисты связывались с главным акушером-гинекологом Дальневосточного федерального округа, доктором наук, профессором Татьяной Белокриницкой и консультировались по поводу родоразрешения.

- Марина Дядюк родила Кирилла, Никиту, Егора и Лизу на 34-й неделе – наиболее оптимальном сроке, с точки зрения нагрузки на организм, по оценке медиков. Врачи провели ей плановое кесарево сечение. Вес новорожденных составил: 1760, 1450, 1220 и 1530 гр, - сообщила Марина Ринчиндоржиева. После рождения дети находились под присмотром врачей в перинатальном центре. Сейчас каждый из них весит более трех килограммов и может расти и развиваться вне стен медицинского учреждения.

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По инф. Восток-Телеинформа

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