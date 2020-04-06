В России за сутки — почти тысяча новых заболевших коронавирусом!

За последние сутки в РФ подтвердилось 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Таким образом, всего в РФ зарегистрировано 6 тыс. 343 пациента в 80 регионах. В других странах число заболевших также продолжает расти.

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Больше всего новых случаев — 591 — в Москве. В Московской области зафиксировано 82 случая, в Санкт-Петербурге — 35, в Коми — 31, в Татарстане — 16.

Умерли за эти сутки двое пациентов, а всего по умерших от коронавируса в РФ — 47 человек. При этом 406 человек выздоровели и выписаны, за последние сутки — 51 человек.

А вот другие свежие новости о положении дел в связи с COVID-19 в регионах России и в мире.

Два первых случая смерти от коронавируса зарегистрированы в Сибири.

В Иркутской области скончался 62-летний мужчина, а в Бурятии умерла 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова рассказала, что у пенсионерки была двусторонняя пневмония, и течение болезни усугубилось на фоне тяжелых заболеваний: сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертонии и ранее перенесенного инсульта.

Женщина до выявления коронавирусной инфекции 2 апреля лежала на длительном лечении в городской больнице № 4. Она оказалась в круге контактных лиц ее брата — мужчины из Иркутской области, у COVID-19 был диагностирован коронавирус.

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Кстати, полезный совет: Врачи составили список из предметов, с каждым из которых люди наиболее часто контактируют в течение дня и которые необходимо постоянно дезинфицировать. В перечень попали санитайзеры, наручные часы, поводки для животных, наушники и ключи, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Там также советуют регулярно дезинфицировать поводки домашних животных, зарядное устройство для телефона, ключи, пульт от телевизора, дверные ручки, детские игрушки и наушники, которые соприкасаются с кожей лица.

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В Москве трое священников Русской православной церкви заболели коронавирусом, еще у двоих его подозревают. Об этом сообщила Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса. Как уточняется в Telegram-канале группы, тесты оказались положительными у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Виктора Волкова, а также и. о. настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле Георгия Дехтярева. Диагноз пока не подтвержден у настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Георгия Бреева и клирика того же храма Дмитрия Карпова. «Всех контактировавших с ними убедительно просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим ваших сугубых молитв о выздоровлении тяжело болящих клириков нашего храма и о всех страждущих от коронавирусной инфекции», — говорится на сайте храма.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов включил в список должностных лиц, которые могут выписывать протокол за нарушение режима изоляции, сотрудников целого ряда непрофильных министерств и ведомств.

Право наказывать граждан за «несанкционированный» выход на улицу получат чиновники Минэкологии республики, Министерства по делам ГО и ЧС РТ, Минтранса, Минтруда, Госкомитета по тарифам, Госкомитета по биологическим ресурсам, Госжилинспекции и Госалкогольинспекции, инспекция государственного строительного надзора и комитета по охране объектов культурного наследия.

«Они будут строго следить за теми, кто своим халатным поведением подвергает жизнь и здоровье людей опасности», — прокомментировала пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

Нарушение грозит штрафом до 30 тысяч рублей.

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В Крыму зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом за сутки, смертельных случаев пока нет.

Глава республики Сергей Аксенов заявил, что общее число заболевших достигло 20, еще 2974 человека находятся под наблюдением. Два человека поправились и были выписаны из больниц.

По словам чиновника, вирус выявили в Симферопольском районе у двоих членов семьи заболевшего, который приехал из Москвы.

«Посторонних, других случаев, к счастью, на сегодня нет. Ситуация динамично развивается», — сказал Аксенов.

Глава Крыма также поручил не допускать заторов на мосту через Керченский пролив из-за введенного 2 апреля контрольно-пропускного режима. Проверке подлежит весь транспорт, въезжающий со стороны Краснодарского края.

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В Краснодарском крае граждан предупреждают об ответственности за уборку могил на кладбище: это считается нарушением режима изоляции.

Полицейские вместе с казаками проводят рейды по местным кладбищам и водоемам. Командир народной дружины «Карасунской» Олег Корещенко рассказал о формате общения с нарушителями: «Если казаки видят гражданина, говорят: „Уважаемый, будьте любезны, домой зайдите“. Все в культурной форме». По его словам, дружинники вручают покинувшему жилище гражданину талон с предупреждением и официальной информацией о режиме карантина.

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Приморский край с 7 апреля собрался ввести систему электронных пропусков. Они потребуются тем из жителей, кто отправляется к месту работы или возвращается оттуда домой. Решение обусловлено режимом изоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, отсутствие пропуска полицейские сочтут нарушением.

«Пропуск — это СМС, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей», — сказано в сообщении краевых властей.

Электронные пропуска понадобятся фармацевтам, медикам, сотрудникам МЧС и других экстренных служб, персоналу открытых во время «карантина» предприятий.

В регионе уже насчитали восемь случаев коронавируса.

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Сразу пять человек за сутки умерли в Белоруссии от последствий коронавирусной инфекции нового типа. Общее число жертв составило 13 человек, сообщили в Минздраве.

К сегодняшнему дню вылечились более 50 пациентов с COVID-19, в больницах остаются 634 человека с таким диагнозом.

Президент Александр Лукашенко не откликается на призыв общественности ввести в республике карантин. Глава государства считает, что коронавирус опасен только для ослабленных людей и причин уходить на самоизоляцию нет.

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В Киеве с 6 апреля запретили выходить на улицу без медицинских масок или респираторов.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), без средств защиты нельзя будет находиться на улицах, в парках, госучреждениях, магазинах, вокзалах и аэропортах, а также в транспорте и на остановках.

По последним данным, на Украине выявлен 1251 случай заражения коронавирусом, 32 человека скончались. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что инфекция «все больше охватывает» столицу, поскольку лишь трое заболевших за последние сутки выезжали за границу.

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Британия пошла по «итальянскому» пути развития эпидемии коронавируса, за сутки здесь умерли более 620 человек.

Общее число жертв достигло 4934, а заразились уже 47806. С субботы вирус нашли почти у шести тысяч человек из 195,5 тыс. протестированных.

Отмечается, что суточный рекорд смертности был зафиксирован в стране накануне (708 человек), при этом зараженных за тот же период было меньше — 4313 человек.

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США стали абсолютным лидером по числу умерших от коронавируса за сутки, оставив позади Китай, Италию и Испанию.

С субботы на территории страны умерли не менее 1330 человек с подтвержденным диагнозом, общее число жертв достигло 8503.

Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, в 08:30 воскресенья по местному времени (15:30 мск), в США было уже 312 тыс. зараженных, — больше всего в мире.

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. Президент Дональд Трамп предсказал еще большее число жертв в ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что в американские штаты перебросят военных, в том числе медиков. В наиболее пострадавший Нью-Йорк отправят 1 тыс. военнослужащих, туда же будут доставлены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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На Гаити и в островном государстве Барбадос подтверждены первые смерти от заболевания, вызванного коронавирусом.

На Гаити скончался 55-летний мужчина, у которого заболевание осложнилось из-за диабета и гипертонии. По информации источника, скончавшийся был адвокатом и работал в городе Порт-о-Пренс.

Всего в стране зарегистрирован 21 случай заражения COVID-19 при том, что проведено всего 250 тестов.

На Барбадосе от коронавируса умер 81-летний местный житель, также страдавший диабетом. Вирус также подтвержден у его 83-летней жены. Всего на острове выявлено 56 случаев заражения вирусом, шесть человек уже вылечились.

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На Мальте ввели карантин в миграционном центре, где находятся более тысячи беженцев, поскольку восемь человек в нем заразились коронавирусом, пишет Malta Today со ссылкой на сообщение заместителя премьер-министра страны Криса Феарне.

По информации властей, заболевшие коронавирусом были изолированы, людей, относящихся к «группе риска», планируют вывезти из миграционного центра.

По словам Феарне, правительство Мальты намерено «обеспечить достойное положение каждому пациенту».

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Япония решила ввести чрезвычайное положение в семи из 43 префектур страны. Мера направлена на сдерживание заболеваемости коронавирусом — в стране за сутки заражение обнаружилось у 300 жителей, причем около половины — в столице.

ЧП, по указу правительства во главе с Синдзо Абэ, продлится месяц и будет действовать в столичной префектуре Токио, а также в Канагаве, Тибе, Сайтаме (находятся рядом с Токио), Осаке, Фукуоке и Хего.

По данным на 6 апреля, в мире насчитывается 1 миллион 280 тысяч зараженных новым коронавирусом, умерли от него почти 70 тысяч человек. Больше всего смертей зарегистрировано в США, Италии и Испании.

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По инф. rosbalt.ru

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