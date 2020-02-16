В России растет задолженность по зарплатам. Тревожно!

Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2020 года составила 2 млрд 251,3 млн рублей, увеличившись на 6,5% по сравнению с данными на 1 января текущего года, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Напомним, за декабрь прошлого года показатель уменьшился на 27,3%, а в ноябре — увеличился на 10,2%.

Как отмечает ведомство, задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций.

Росстат уточняет, что из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 132 млн рублей, в 2019-м — 1 млрд 147,2 млн рублей, в 2018 году и ранее — 972,1 млн рублей.

Добавим также, что еще в мае-2019 президент РФ Владимир Путин призвал проводить «внимательную и точечную» работу для решения проблем с долгами по зарплате на предприятиях. По его словам, надо также внимательно отслеживать ситуацию, особенно на предприятиях, где самые большие долги перед работниками.

А у ваших детей, внуков (если уже работают) - все нормально с "получкой"? Не тревожатся? Еще новости экономики - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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