Хорошее дело: в России готовится полный запрет на снюсы

В МВД РФ разработан законопроект о запрете некурительных никотиносодержащих смесей (снюсов). Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По словам Колокольцева, в конце декабря законопроект был направлен из МВД в Минздрав для согласования. Цель документа — принять федеральный закон о запрете никотиновых смесей, подчеркнул Колокольцев, передает РИА «Новости».

Напомним, снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги — бестабачные пакетики с никотином.

В последнее время по всей России произошло несколько случаев серьезных отравлений детей и подростков жевательными смесями с никотином. В начале декабря главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ и глава Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн призвал к «пожарным» мерам для решения ситуации с продажей жевательного табака несовершеннолетним — вплоть до полного запрета его продажи. Происходящее сейчас Брюн охарактеризовал как «возврат в какие-то доисторические времена, когда большие дозы никотина употребляли». Медик подчеркнул, что передозировка никотином приводит к психозам, перевозбуждениям и смерти.

Замглавы Минздрава РФ Олег Салагай, в свою очередь, заявил, что запреты на жевательный табак (насвай и снюс) должны касаться и всего прочего никотина.

В конце декабря Роспотребнадзор разослал по своим региональным управлениям письмо, согласно которому они имеют право изымать из продажи никотиносодержащие смеси. Такие смеси отнесены к пищевой продукции, которая, по законодательству, должна иметь обязательный сертификат. Поскольку все подобные смеси сертификатов не могут иметь по определению, они должны изыматься из оборота, и письмо Роспотребнадзора разъясняет ситуацию и позволяет убирать эти смеси из продажи.

Не думайте, кстати, что эти самые "снюсы" - какая-то экзотическая забава... увы, это злое поветрие впрямую касается здоровья ваших внуков! Поинтересуйтесь-ка у семей, где они растут - а не проникло ли туда это баловство?

По инф. rosbalt.ru

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