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В почтенном возрасте скончалась одна из последних на планете черепах Янцзы
По инф. rosbalt.ru   
16 Апреля 2019 г.
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В зоопарке Сучжоу на юге КНР умерла самка гигантской мягкотелой черепахи. Животное дожило до 90 лет, пишет BBC News. Теперь в мире осталось всего три представителя вида, обитавшего в Янцзы.

В почтенном возрасте скончалась одна из последних на планете черепах Янцзы

Зоологи пять раз пытались искусственно осеменить остающуюся черепаху Янцзы — в последний раз за сутки до ее смерти. Однако гибель вряд ли была вызвана этой процедурой, говорят эксперты.

В неволе на территории Китая живет самец этого редчайшего вида. Еще два гиганта находятся в диких условиях во Вьетнаме, и их пол не установлен. Если окажется, что это тоже самцы, вид будет обречен на вымирание.

По инф. rosbalt.ru

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