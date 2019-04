В почтенном возрасте скончалась одна из последних на планете черепах Янцзы

В зоопарке Сучжоу на юге КНР умерла самка гигантской мягкотелой черепахи. Животное дожило до 90 лет, пишет BBC News. Теперь в мире осталось всего три представителя вида, обитавшего в Янцзы.

Зоологи пять раз пытались искусственно осеменить остающуюся черепаху Янцзы — в последний раз за сутки до ее смерти. Однако гибель вряд ли была вызвана этой процедурой, говорят эксперты.

В неволе на территории Китая живет самец этого редчайшего вида. Еще два гиганта находятся в диких условиях во Вьетнаме, и их пол не установлен. Если окажется, что это тоже самцы, вид будет обречен на вымирание.

The death of a rare Yangtze turtle

Ensures that the species will hurtle

Towards its demise

If all three are guys,

Towards its demise

If all three are guys,

So let's hope one's female (and fertile).