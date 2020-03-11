В Петрозаводске сотни людей вышли протестовать против застройки парка

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
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С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
В Петрозаводске более 300 горожан накануне выразили протест застройке части парка «Каменный бор», где был установлен памятный знак герою Великой Отечественной войны. Жители не хотят лишаться единственного места отдыха в Ключевском районе города.
Вырубка на территории двух участков в парке «Каменный бор» началась в феврале. Один участок был отдан под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, однако позднее застройщик отказался от строительства на этом месте.
На втором участке планируется построить детский сад, и там во время вырубок застройщики снесли памятный знак 18-летнему бойцу Якову Степанову. В администрации Петрозаводска пообещали восстановить осенью после завершения строительства.
Накануне горожане возложили цветы к месту, где был памятный знак, а затем взялись за руки и выстроились в форме сердца, «обняв» место, где были вырублены деревья. Участники акции подчеркнули, что они не против строительства садика, но не одобряют выбранное место.
Еще о проблемах экологии, актуальных по всей России — и о том, как люди поднимаются на защиту лесов, парков, рек — по ссылке.
"Исчезает ли вместе с запретом на курение такое явление, как пассивное курение? Вовсе нет, утверждают ученые, изучившие качество воздуха в одном из немецких кинотеатров", - сообщает австрийское издание Der Standard.
В Петрозаводске более 300 горожан накануне выразили протест застройке части парка «Каменный бор», где был установлен памятный знак герою Великой Отечественной войны. Жители не хотят лишаться единственного места отдыха в Ключевском районе города.
В Ростовской области сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России и волонтеры поискового отряда «Витязь» обнаружили место предполагаемого захоронения участников Великой Отечественной войны. Братская могила находится в Куйбышевском районе.
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