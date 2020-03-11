В Петрозаводске сотни людей вышли протестовать против застройки парка

В Петрозаводске более 300 горожан накануне выразили протест застройке части парка «Каменный бор», где был установлен памятный знак герою Великой Отечественной войны. Жители не хотят лишаться единственного места отдыха в Ключевском районе города.

Вырубка на территории двух участков в парке «Каменный бор» началась в феврале. Один участок был отдан под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, однако позднее застройщик отказался от строительства на этом месте.

На втором участке планируется построить детский сад, и там во время вырубок застройщики снесли памятный знак 18-летнему бойцу Якову Степанову. В администрации Петрозаводска пообещали восстановить осенью после завершения строительства.

Накануне горожане возложили цветы к месту, где был памятный знак, а затем взялись за руки и выстроились в форме сердца, «обняв» место, где были вырублены деревья. Участники акции подчеркнули, что они не против строительства садика, но не одобряют выбранное место.

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По инф. rosbalt.ru

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