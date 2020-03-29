В Перми мужчина напал с ножом на соседку... из-за шумных детей

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В Перми нетрезвый мужчина напал на свою соседку из-за того, что у нее кричали дети. Женщина получила ножевые ранения в плечо и бедро. (Людей с нездоровой психикой, увы, вокруг немало. И вывести их из состояния равновесия может что угодно... прим. МГ.)
Верещагинский суд Пермского края признал 53-летнего местного жителя виновным в нападении на соседку и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщили в краевом ГУВД.
За свои действия мужчина приговорен к тремстам часам обязательных работ. Он проживает в селе Воскресенском Верещагинского района, и прошлой осенью с ножом напал на соседку.
Как выяснили сотрудники полиции, пьяный мужчина решил выяснить с ней отношения. Дело в том, что у соседки есть двое маленьких детей. Они громко играли, шумели до самой ночи, чем мешали мужчине отдыхать. Он выбил ногой дверь в квартиру и начал избивать соседку. Та схватила маленькую дочку на руки и убежала в спальню. Нападавший вытащил нож и преследуя женщину, дважды ударил ее. При этом она получила ранения в плечо и бедро.
Соседка сумела вырваться и убежала из квартиры этажом выше. Жильцы верхней квартиры вызвали полицию и скорую.
Мужчина заявил, что виной всему шумные дети и он решил проучить соседку. Приговор пока в законную силу не вступил.
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