В озере Техаса плавает крокодил с ножом в голове... Чья-то злая выходка?

Жители американского штата Техас заметили в озере крокодила с кухонным ножом в голове.

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Как сообщает Fox News, рептилия плавает в воде недалеко от города Шугар-Ленд. Местные жители уверены, что животное не могло никого преследовать, поэтому речь идет о чьей-то жестокой выходке.

Они вызвали на помощь крокодилу спасателей.

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По инф. rosbalt.ru

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