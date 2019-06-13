Столкновение миров: медведица спасала медвежонка, собака спасала дом, хозяин спасал собаку...

В пригороде Лос-Анджелеса Сьерра-Мадре медведица напала на мужчину после того, как ее медвежонок забрел во двор одного из домов, передают местные СМИ.

На медвежонка бросилась собака, охранявшая дом, и медведица прибежала на ее лай. Хозяин дома попытался спасти собаку и оттолкнул хищницу. Та набросилась на мужчину и укусила его за правое колено.

Представители отдела охраны дикой природы Калифорнии вовремя прибыли на место инцидента, временно усыпили медведицу и ее детеныша и увезли их в безопасное место. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Его собака серьезных ранений не получила.

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По инф. rosbalt.ru

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