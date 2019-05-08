В новой эре «Прекрасной гармонии» Япония надеется на мирный договор с Россией

Правительство Японии хотело бы заключить мирный договор с Россией в ходе новой эры Рэйва («Прекрасной гармонии»), которая началась в стране 1 мая с восхождением на престол императора Нарухито. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

«По возможности мы бы хотели в ходе эры Рэйва решить две проблемы — заключить с Россией мирный договор и вернуть на родину похищенных Северной Кореей граждан», — приводит его слова общественное телевидение NHK.

Дипломат также подчеркнул, что в ходе предыдущей эры Хэйсэй («Мир и согласие») Япония не была вовлечена в войны, и впредь будет прилагать еще больше усилий, чтобы «эпоха мира продолжилась и в эру Рэйва». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее неоднократно подчеркивал, что хотел бы заключить мирный договор с РФ при жизни нынешнего поколения японцев и россиян.

Напомним, что камнем преткновения в юридическом установлении мирных отношений между РФ и Японией является взгляд на принадлежность Южных Курил. Вот некоторые из заголовков на сей счет за последнее время:

По инф. rosbalt.ru

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