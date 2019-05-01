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«Обращать мысли к народу»: новый император Японии принес торжественную клятву
По инф. rosbalt.ru   
01 Мая 2019 г.
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После того как накануне японский император Акихито отрекся от престола в пользу сына Нарухито, новый монарх сделал первое обращение к нации.

После того как накануне японский император Акихито отрекся от престола в пользу сына Нарухито, новый монарх сделал первое обращение к нации.

Он поблагодарил отца и принес торжественную клятву. «Клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу», — заявил он.

Нарухито пообещал, что будет ориентироваться на Акихито и прежних императоров Японии.

84-летнего Акихито после отречения наделили титулом почетного императора. Его сыну, новому императору Японии, 59 лет. В ходе церемонии восшествия на престоле, он, как сообщалось, получил древние священные регалии: зеркало, меч и яшму.

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По инф. rosbalt.ru

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