«Обращать мысли к народу»: новый император Японии принес торжественную клятву

После того как накануне японский император Акихито отрекся от престола в пользу сына Нарухито, новый монарх сделал первое обращение к нации.

Он поблагодарил отца и принес торжественную клятву. «Клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу», — заявил он.

Нарухито пообещал, что будет ориентироваться на Акихито и прежних императоров Японии.

84-летнего Акихито после отречения наделили титулом почетного императора. Его сыну, новому императору Японии, 59 лет. В ходе церемонии восшествия на престоле, он, как сообщалось, получил древние священные регалии: зеркало, меч и яшму.

1/1 Emperor Naruhito marks ascension to the throne. Ceremony to mark transfer of imperial treasures. Treasures are seen as a symbol of imperial power: “a mirror, a sword and a gem.” The sacred objects passed down through generations.



Naruhito is Japan’s 126th emperor. pic.twitter.com/8IkRJQTx8s