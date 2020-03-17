В новом аэропорту Симферополя побывали уже 10 миллионов пассажиров!

С момента запуска в эксплуатацию в апреле 2018 года новый терминал международного аэропорта Симферополь обслужил 10 миллионов пассажиров.

Юбилейным клиентом аэропорта стал житель Москвы Валерий Шабаев, который с женой приехал к родственникам. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

От аэропорта пассажир получил сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, а от авиакомпании-перевозчика — модель самолета и карту участника бонусной программы с двумя тысячами миль.

— Символично, что 10-миллионного пассажира мы обслужили в день годовщины общекрымского референдума 16 марта, благодаря которому стало возможно и строительство нового терминала, и масштабное развитие аэропорта, — считает Евгений Плаксин, генеральный директор аэропорта Симферополь. — Почти за два года работы новый аэровокзальный комплекс существенно повысил транспортную доступность Крыма и туристическую привлекательность региона. Он по праву считается новым символом полуострова».

Ультрасовременный аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь построен за рекордные 22 месяца и начал работу 16 апреля 2018 года. Он рассчитан на обслуживание 3650 пассажиров в час (более 6,5 миллиона человек в год). За 2019 год аэропорт обслужил 5,14 миллиона человек, что аналогично показателям 2018 года.

Юбилейным клиентом аэропорта стал житель Москвы Валерий Шабаев, который с женой приехал к родственникам

Весенне-летнее расписание полетов в аэропорту Симферополь еще составляется, но уже сейчас авиакомпании увеличили частоту рейсов сразу в несколько городов и открыли продажу билетов по новым для себя направлениям.

— Так, после трехлетнего перерыва в апреле возобновятся прямые рейсы из Симферополя в Иркутск, Астрахань и Орск, — рассказали в аэропорту. — Впервые в этом году к рейсам из Крыма в Красноярск вместе с авиакомпанией Nordwind приступит «Аэрофлот». За счет этого частота полетов из Симферополя в Красноярск летом увеличится с четырех до восьми раз в неделю.

Авиакомпания «ИрАэро» этим летом впервые начнет выполнять прямые рейсы из Симферополя в Брянск, Киров, Самару, Казань, Омск, Курск, Оренбург, Пензу, Уфу и Челябинск. Частота прямых рейсов между Симферополем и Кировом вырастет по сравнению с 2019 годом в три раза. Полеты будут выполнять две авиакомпании три раза в неделю. Nordwind увеличит количество прямых рейсов в Крым из Волгограда и Ульяновска в два раза, а из Белгорода и Нижнекамска — в полтора.

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