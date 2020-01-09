В Новокузнецке на мусорке нашли труп ребенка... жутко? Да не то слово!

Следователи в Кемеровской области ищут мать новорожденной девочки, тело которой нашли прохожие в Новокузнецке на мусорке. (Такие вот «находки» на мусорках случаются время от времени, и каждый раз встает вопрос: как, как можно так поступать? Брать и выбрасывать мертвого малыша как мусор? - прим. МГ.)



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По данным СК, местная жительница заметила тело младенца вечером в понедельник, 6 января, рядом с мусорным баком возле одного из многоквартирных домов.

Следов насильственной смерти у ребенка не нашли, назначена судебно-медицинская экспертиза. Не исключено, что ребенок мог родиться мертвым.

Совсем недавно в Кузбассе тело мертвого ребенка нашли и на трассе. 3-месячная малышка лежала на обочине дороги в хозяйственной сумке.

О родителях девочки ничего не известно, ее мать ищут по спискам учета в медицинском учреждении. Следователи выясняют, у кого из недавно родивших в настоящее время нет детей. Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Жестокость по отношению к детям переходит все мыслимые и немыслимые границы. Людей с нездоровой психикой в мире не так уж и мало, и порой они выбрасывают такие вот финты, от которых по коже бегут мурашки. Как эти "родители" обращаются с детьми? Да как с настоящими отбросами: могут избить, умертвить и вот потом взять и выбросить. И не дай бог ребенку родиться у вот таких вот маргиналов, ведь если они и выживут, то сами станут такими же, подобными своим «воспитателям», «жизненным наставникам», если не хуже. Это большая проблема общества и не замечать ее невозможно.

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По инф. rosbalt.ru

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