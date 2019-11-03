В Нижнем Тагиле болеет пруд, активисты требуют внимания к нему… через «обнимашки»

В Нижнем Тагиле активисты проведут акцию по "обниманию Черноисточинского пруда". В нем постоянно цветет вода и умирает рыба. Однако депутат Госдумы эту акцию не оценил и отправил активистов в цирк.
Активисты КПРФ проведут "обнимашки" пруда 4 ноября, пишет Znak. Таким образом они хотят привлечь внимание властей к проблеме загрязнения водоема. Там на протяжении нескольких лет цветут сине-зеленые водоросли, а недавно всплыла мертвая рыба. Между тем, Черноисточинское водохранилище снабжает питьевой водой значительную часть Нижнего Тагила. Городские власти обещают решить проблему с качеством воды лишь в 2023 году, когда планировалось возвести очистные сооружения.
Но депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин осудил акцию с обнимашками. По его мнению, активисты хотят «потешить свои нереализованные политические амбиции». По его словам, сейчас расходы на пруд пытаются включить в федеральный бюджет, чтобы реабилитация водоема началась уже в 2020 году. «Составлена программа очистки водоема. Работа по реабилитации пруда ведется. Кто утверждает обратное, сознательно вводит людей в заблуждение. Возможно, кому-то хочется, чтобы проблемы, копившиеся десятилетия, решались мгновенно. Идите в цирк и смотрите фокусников», — посоветовал Балыбердин.
Ну, как к проявлению гражданской активности, конечно! Да, непривычная акция - но суровый депутат совершенно зря видит здесь сразу "политику". Во-первых, люди могут и должны как-то проявлять свою коллективную обеспокоенность насущными проблемами, солидарность по поводу вопросов местного значения - тут и годятся всякие публичные мероприятия: митинги или вот "обнимашки" (им что, начинать сразу баррикады строить, что ли?!) А во-вторых, ну не надо лукавить - да, из таких вот акций и вырастает "политика". Лидеры партий, депутаты парламентов и целые президенты - во всем мире не появляются "с небес" и не воспитываются в университетских аудиториях. Они, поначалу, помогают людям отстаивать вопросы местного значения, понятные здесь и сейчас - тогда, когда действующая власть не справляется. И это совершенно нормально! Так и работает демократия...
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