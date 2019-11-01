Башкирия: экозащитники вступают в бой с бизнесом за шихан Куштау

В Башкирии экозащитники планируют провести митинг против передачи уникальных природных памятников Башкирской содовой компании (БСК). (По сути дела это серьезный конфликт между экологами и предпринимателями, и у каждой стороны - своя правда. - прим. МГ.)

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Речь идет о шиханах — это три холма или сопки, которые в древности были морскими рифами. Вопрос о передаче шихана Куштау в разработку БСК, которая планирует добывать из недр горы сырье, разрешился для промышленников неожиданно быстро.

Суд по правам человека еще в марте рекомендовал республиканскому правительству присвоить шихану Куштау статус памятника природы и включить в границы проектируемого геопарка Торатау. Но в начале августа Башкирская содовая компания (БСК) получила официальную лицензию на разведку и разработку месторождения Куштау.

Как пояснил в эфире «Эхо Москвы в Уфе» активист движения «Башкорт» Руслан Габбасов, выдача лицензии БСК на разработку Куштау была ожидаемой, но активисты надеялись еще побороться за памятник природы. В ноябре они намерены подать заявку и провести большой митинг.

По инф. rosbalt.ru

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