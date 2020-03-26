В Мурманской области единоросса уволили за угрозы и ругань в адрес горожанки

В поселке Ревда Мурманской области уволили с должности главы местного культурно-спортивного центра Максима Россошанского, который также входит в Совет депутатов Ревды от «Единой России». Он угрожал владелице городского паблика из-за комментария в его адрес во «ВКонтакте».

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В администрации Ревды сказали, что Россошанского уволили 24 марта.

«Этот человек удивительным образом возглавляет еще и муниципальное учреждение культуры. Я прошу министра культуры и муниципалитет решить эту проблему оперативно — такие люди не могут заниматься нашей культурой», — увольнения Россошанского ранее потребовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Депутат совдепа поселка Ревда Максим Россошанский позвонил с угрозами владелице паблика из-за комментария пользователя. Запись разговора опубликовало местное отделение штаба Навального.

«Я тебе слово пацана даю, Оля. […] Можешь писать в мусарню, в прокуратуру и куда угодно. У меня есть другие, *** методы. Я вас ** так, что вы оглохнете», — обратился депутат Россошанский к женщине.

По словам владелицы паблика, депутату не понравилось, что комментатор назвал его «дустом».

Господин Россошанский штабу Навального подтвердил, что на записи действительно его голос. Он заявил, что все «было сказано на эмоциях» и добавил: «Никаких действий с моей стороны не было в ее адрес».

Региональная общественная приемная совдепа Ревды сообщила, что СК начал проверку слов Россошанского.

Действительно, чиновники редко когда стесняются в выражениях, обращаясь к простым горожанам. Почему-то они могут позволить себе и ругательства, и оскорбления, и ведь думают, что ничего им за это не будет. Но, видимо, этой веревочке недолго осталось виться: парламентарии разработали законопроект, который позволит запретить российским госслужащим проявлять презрительное отношение к гражданам и использовать в их адрес оскорбительные высказывания. В скором времени документ рассмотрят в первом чтении. А в целом... хамство чиновников стало в России настолько вопиющим, что даже Дмитрий Медведев, второй после президента человек в "вертикали власти", счел нужным призвать к разуму своих подчиненных: ляпают всякую ерунду сплошь и рядом, оскорбляя граждан... А вот еще заголовки о горе-чиновниках:



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