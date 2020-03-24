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Чиновников будут наказывать за оскорбления. Наконец-то!
По инф. Парламентской газеты   
24 Марта 2020 г.
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duma

Российским госслужащим предлагают запретить проявлять презрительное отношение к гражданам и использовать в их адрес оскорбительные высказывания. Законопроект, устанавливающий дополнительные требования к служебному поведению чиновников Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Седьмая статья Конституции РФ провозглашает страну социальным государством, политика которого должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Тем не менее, как отмечают авторы законопроекта, за последнее время в России участились случаи, когда чиновники разных уровней выражают презрительное отношение к гражданам. В особенности — к социально незащищённым слоям населения, оскорбляя их в той или иной форме.

Типовой кодекс этики предписывает государственному служащему обязан проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами. А также воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении им должностных обязанностей и избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету организации, в которой он работает.

Тем не менее, эти нормы являются рекомендательными, а при определении поступка как порочащего честь и достоинство гражданского служащего, возникают трудности юридико-технического характера. Поэтому предлагается ввести прямой запрет на “оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой информации, выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным (профессиональным) или иным группам граждан”.

  • Напомним, в октябре 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя журналистам проект регионального бюджета на 2018 год, грубо и неэтично ответил на вопрос, вернёт ли правительство области компенсации за детский сад: «Нет. – Почему? – По кочану». Годом позже директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «не просило рожать». А министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова в том же 2018 году сказала, что прожиточного минимума в размере 3500 рублей достаточно для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей».

Кстати, саратовский депутат Николай Бондаренко попробовал по совету Натальи Соколовой питаться на 3500 рублей в месяц, и вот что из этого вышло:

  • Депутат, пытающийся прожить на 3,5 тыс, похудел на семь кило

    • А вот новость о другой скандальной чиновнице. Читаем и внимаем:

  • Очередная чиновница вляпалась в скандал с упреками молодым специалистам
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    По инф. Парламентской газеты

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