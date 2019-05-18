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В Москве задержана мать двухлетней девочки-подкидыша
По инф. rosbalt.ru   
18 Мая 2019 г.
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Полицейские в Москве задержали женщину, которая оставила свою дочь в поликлинике. На видео она объясняет свой варварский поступок...

Полицейские в Москве задержали женщину, которая оставила свою дочь в поликлинике. На видео она объясняет свой варварский поступок...

Правоохранители установили ее личность, после чего задержали и доставили в отдел полиции для следственных действий. Женщина объяснила свой поступок тем, что «не справлялась с обязанностями» по воспитанию ребенка.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», сообщали в столичном СУ СК.

Как сообщалось, в четверг женщина в медицинской маске оставила девочку одну в поликлинике на севере Москвы и скрылась. Ребенок чувствует себя нормально, за ним наблюдают врачи.

По инф. rosbalt.ru

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