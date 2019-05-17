Двухлетнюю девочку "подкинули" в поликлинику

Следователи проверяют сообщения СМИ о маленькой девочке, которую неизвестная женщина оставила в поликлинике в Москве. Очень похоже, что речь идет о родной матери...

По предварительной информации, 16 мая некая женщина женщина оставила маленькую девочку в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней. Врачи вызвали полицию, ребенок был отправлен в медицинское учреждение до выяснения всех обстоятельств. Известно, что девочка, который на вид два-три года, не разговаривает.

Следователи занимаются установлением всех обстоятельств случившегося и поиском родственников ребенка. По результатам проверки будет принято решение о заведении дела, сообщает пресс-служба столичного ГУ СК РФ.

Имеется также запись с видеокамер в поликлинике:

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В последнее время СМИ всё чаще пишут о случаях жестокого обращения с детьми. В марте столицу потрясла новость о девочке-маугли, которую мать оставила одну в квартире на несколько дней. Спасти ребёнка тогда удалось силовикам. Врачи диагностировали анорексию, к тому же у девочки отсутствовали социальные навыки. Мать не научила своего ребёнка даже одеваться, умываться и ходить в уборную. Сейчас с ребёнком работают самые разные специалисты. Мама девочки, как выяснилось, была нездорова. Она в настоящее время отбывает арест в следственном изоляторе.

По инф. rosbalt.ru

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