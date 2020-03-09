В Москве молодые шахматисты погибли от веселящего газа

В Москве погиб известный украинский шахматист, гроссмейстер Станислав Богданович и украинская шахматистка Александра Вернигора. Они отравились закисью азота, которая вызывает опьяняющий эффект и приступы смеха. (Дурачество привело к смерти, а ведь так многие из наших внуков любят развлекаться. Расскажите им об этой истории! - прим. МГ.)

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова подтвердила, что тела нашли в квартире по улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Источник издания рассказал, что на головах погибших были полиэтиленовые мешки, а рядом с кроватью стоял газовый баллон.

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Станиславу Богдановичу было 27 лет, а Александре Вернигоре — 18. Богданович в 2013 году выиграл чемпионат Украины по быстрым шахматам. Вернигора училась в МГУ и занимала 1861-е место в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация).

Polit.ru

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