ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
На программу Дмитрия Шепелева подают в суд за обман телезрителей
2020-02-03-02-07-20
Бывший супруг Жанны Фриске, а ныне - популярный телеведущий Дмитрий Шепелев на днях попал в эпицентр громкого скандала. Поводом стали обвинения в обмане на шоу "На самом...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Елена Ханга лишилась наследства из-за родного брата
2020-02-04-17-20-44
Телеведущая Елена Ханга оказалась обделена наследством от своего отца. Когда африканский политик умер, его дочери досталась лишь небольшая коллекция книг и деревянный...

Сухой лед, косточки от яблок, сжигание бумаги — это все совсем небезобидно

По инф. rosbalt.ru   
03 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

На вечеринке в Москве умерли три человека из-за брошенного в бассейн сухого льда. Оказывается, это не единственный неочевидный способ смерти из-за взаимодействия с химическими веществами.

Сухой лед, косточки от яблок, сжигание бумаги — это все совсем небезобидно

  • Косточковые плоды опасны, потому что в них много синильной кислоты

Ассистент на медицинском факультете СПбГУ Лидия Сопрун привела несколько примеров, когда те или иные концентрации наносят вред организму. Так, опасность представляют косточковые плоды, например яблок.

«В них много синильной кислоты. Она тоже является отравляющим веществом, если превысить предельно допустимую дозу», — отметила Сопрун.

Похожий с сухим льдом эффект может вызвать и сжигание бумаги над костром. По словам эксперта, обильное вдыхание угарного газа от огня в результате приведет к отравлению.

«Особенно если много типографской краски на бумаге. Она может быть триггером аутоиммунных заболеваний, которые будут способствовать развитию других патологий», — добавила собеседница.

Также эксперт предостерегла от принятия горячей ванны в состоянии алкогольного опьянения.

«Человек может уснуть в ванной и задохнуться. Из-за алкоголя теряется чувствительность, и он может не почувствовать температуру воды. Могут быть даже ожоги», — рассказала Сопрун.

Таким образом, любое химическое вещество приводит к негативному воздействию на здоровье при неправильном способе использования и неверных концентрациях, делает вывод эксперт.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 