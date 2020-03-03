Сухой лед, косточки от яблок, сжигание бумаги — это все совсем небезобидно

На вечеринке в Москве умерли три человека из-за брошенного в бассейн сухого льда. Оказывается, это не единственный неочевидный способ смерти из-за взаимодействия с химическими веществами.

Косточковые плоды опасны, потому что в них много синильной кислоты

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Ассистент на медицинском факультете СПбГУ Лидия Сопрун привела несколько примеров, когда те или иные концентрации наносят вред организму. Так, опасность представляют косточковые плоды, например яблок.

«В них много синильной кислоты. Она тоже является отравляющим веществом, если превысить предельно допустимую дозу», — отметила Сопрун.

Похожий с сухим льдом эффект может вызвать и сжигание бумаги над костром. По словам эксперта, обильное вдыхание угарного газа от огня в результате приведет к отравлению.

«Особенно если много типографской краски на бумаге. Она может быть триггером аутоиммунных заболеваний, которые будут способствовать развитию других патологий», — добавила собеседница.

Также эксперт предостерегла от принятия горячей ванны в состоянии алкогольного опьянения.

«Человек может уснуть в ванной и задохнуться. Из-за алкоголя теряется чувствительность, и он может не почувствовать температуру воды. Могут быть даже ожоги», — рассказала Сопрун.

Таким образом, любое химическое вещество приводит к негативному воздействию на здоровье при неправильном способе использования и неверных концентрациях, делает вывод эксперт.

По инф. rosbalt.ru

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