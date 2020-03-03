День рождения «аптечного» блогера: глупость, трагедия и массовая травля

Беда может прийти неожиданно, даже на дне рождения от нее никто не застрахован. Так получилось с праздником «аптечного» блогера Екатерины Диденко – на ее вечеринке погибли три человека. Но девушку люди не пожалели. Вместо слов сочувствия пользователи интернета пишут в ее адрес гневные комментарии и обвиняют в «хайпе» на смерти супруга.
Трагедия произошла в банном комплексе. На вечеринке присутствовало 18 гостей. В качестве сюрприза для именинницы было привезено 25 кг сухого льда, который в последствии был брошен в бассейн. После попадания твердого диоксида углерода CO2 в воду началась химическая реакция. Двое гостей скончались от отека легких в течение часа, а муж именинницы умер в реанимации.
Парадокс ситуации заключается в том, что Екатерина Диденко позиционирует себя в интернете как профессиональный провизор, дающий советы по поводу медицинских препаратов.
– Эти блогеры не врубаются ни в химию, ни в физику, ни во что, – говорит 66-летний певец Юрий Лоза. – Хочется дать всем людям простой совет: доверяйте профессионалам! Вот я, например, никогда не буду писать о том, чего не знаю. В моих публикациях вы не найдете ничего, например, о ботанике или о том, как размножаются киты. Люди, которые об этом пишут в интернете, в основном являются никем в этой области.
Екатерину Диденко затравили в сети также за то, что после трагедии она стала выкладывать видео в интернете и согласилась участвовать сразу в двух ток-шоу – «Пусть говорят» и «Андрей Малахов. Прямой эфир». Спустя двое суток после смерти мужа блогер набрала более полумиллиона подписчиков на своей страничке, за что ее обвинили еще и в «хайпе» на костях.
Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева возмущена таким бездушием пользователей интернета:
– Я не знаю, какие советы дает эта блогер в интернете, – говорит теледоктор. – Но даже если это самый плохой человек на свете, речь идет о том, что погибли близкие ей люди. Поэтому то, что меня об этом всем спрашивают сегодня, просто омерзительно!
Возможно, бывая больше на людях и общаясь с аудиторией, девушке проще переживать разыгравшуюся на ее глазах трагедию. Может быть, это своеобразная защита от внезапно навалившегося на нее тяжелейшего груза. И поэтому, какая тут травля?.. Не судите, как говорится, да не судимы будете, и не дай бог оказаться любому на ее месте.
Еще о происшествиях последних дней можно прочитать здесь:
Sobesednik.ru
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