«Месть Грибоедову» в столице Армении останется безнаказанной

Полиция Еревана отказалась возбуждать уголовное дело в отношении радикала Шагена Арутюняна, осквернившего памятник Грибоедову. Об этом сообщил начальник отдела полиции по связям с общественностью Зарзанд Габриелян. Напомним, что сайт "Мои года" освещал эту историю.

Акт вандализма произошел в начале декабря прошлого года, когда Арутюнян облил красной краской монумент великому русскому поэту, драматургу и дипломату.

«В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления», – заявил Габриелян. По его словам, проступок Арутюняна не тянет на уголовную статью.

Пикантность ситуации в том, что 15 января весь культурный мир будет отмечать 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова.

Нелишне добавить, что Грибоедов участвовал в разработке условий Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны (1826-1828 гг). По этим условиям к России отошли территории Восточной Армении. Также Грибоедов сыграл ключевую роль в переселении из Персии в Восточную Армению десятков тысяч армян.

Помнят ли об этом в Ереване?

В данном случае осквернение памятника вызвало не раздражение от творчества и деятельности русского дипломата, поэта и драматурга, пианиста и композитора Александра Грибоедова. Поступок вандала был объяснен тем, что он окрасил памятник «послу Российской империи» в ответ на раскраску памятной доски в честь Гарегина Нжде в Армавире. Но каковы бы ни были мотивы, наверное, не стоило все-таки объявлять войну ни в чем не повинному монументу. Пусть бы стоял себе невредимый в память о великом человеке. Проступок с обливанием краской на уголовную статью, возможно, и не тянет и суровое наказание за вандализм Шагену Арутюняну не последует, но большая огласка совершенного им деяния, будем надеяться, что-то важное утерянное вернет в душу осквернителя памятника.

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По инф. lgz.ru

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