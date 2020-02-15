В Мексике археологи впервые прошли по пути майя в загробный мир

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) проникли в так называемый храм сталагмитов, расположенный в одной из пещер курортного района Плая-дель-Кармен. Это место майя считали входом в загробный мир.
Об открытии рассказывается в бюллетене INAH. Пещера, в которой располагался храм сталагмитов, являются частью обширной сети подземных археологических памятников. Раскопки в ней стартовали в августе прошлого года.
В преданиях майя этот храм упоминается как вход в подземный мир, где обитают умершие. Это место считалось священным наряду с соседними пещерами. Майя верили, что именно здесь родились божества — покровители воды, плодородия и торговли.
В ходе исследования ученые обнаружили множество артефактов, начиная от древнего алтаря для поклонения богам и заканчивая простыми изделиями, выполненными из глины и кости. На стенах были обнаружены рисунки.
По мнению исследователей, подобные храмы начали появляться, когда цивилизация майя столкнулась с серьезными проблемами. Например, популярная теория гласит, что затянувшаяся засуха привела к резкому сокращению численности населения городов этого народа.
«Входы в подземный мир» были проделаны для решения возникших проблем. Майя входили в эти храмы, чтобы даровать божествам свои подношения в надежде на их помощь и просить совета у своих умерших предков.
В своей работе археологи отмечают, что часть храма в настоящее время затоплена водой. Детальное обследование было проведено в ее сухой части. Кстати, алтарь находится в 20 метрах от входа в пещеру. На нем видны следы обработки — вероятно, майя еще в древности не раз перестраивали или переносили его.
В пяти метрах от алтаря были обнаружены фрагменты керамики позднего классического периода майя, обсидиановый нож и два человеческих зуба. Не исключено, что пещеру использовали и для человеческих жертвоприношений.
У входа в нее располагалось небольшое здание, построенное в доиспанский период из известняка и покрытое штукатуркой. Оно было выкрашено в синий цвет — остатки краски сохранились до сих пор. Его архитектурный стиль также характерен для позднего классического периода. Фасад имел узкий вход, выходящий на запад.
Анализ здания показал, что оно было разрушено еще в древности. Исследования в пещере будут продолжены.
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