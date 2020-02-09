В Англии на древнем кладбище нашли 42 скелета со связанными руками

В декабре прошлого года археологи, ведущие раскопки на месте будущего строительства в городе Бакингемшир, неожиданно наткнулись на древнее кладбище. На данный момент они обнаружили скелетные останки уже 42 человек, лежащие в неглубоких могилах. Все эти люди похоронены со связанными за спиной руками.

Представители археологической службы графства Бакингемшир, государственного органа, в ведении которого находятся исторические памятники, сообщили, что они поставлены в известность о найденных скелетах, но никак не могут прокомментировать находки, пока к ним не поступит отчет от частной археологической компании, работающей на данном участке по контракту с застройщиком.

Когда этот документ будет обнародован, в нем будут содержаться сведения о предметах, найденных вместе с человеческими останками, возрасте и поле погребенных людей, необычных следах на их костях. Однако завершение исследования может потребовать еще месяцев работы.

Пока же специалисты могут только выдвигать осторожные предположения о том, кем были эти люди. Погибшие могли быть военными пленниками или же казненными преступниками. Член Бакингемского исторического общества Эд Гримсдейл (Ed Grimsdale) говорит, что тела могут принадлежать людям, убитым более тысячи лет назад в англосаксонский период (410–1066 годы), когда Бакингем неоднократно завоевывали скандинавы и вновь возвращали себе англосаксы. Член городского совета Робин Стачбери (Robin Stuchbury) не исключает, что захоронения могут относиться к более позднему периоду, например, к эпохе гражданских войн (1640–1660 годы).

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