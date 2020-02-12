Москва: станции-призраки столичного метро

Обычно станциями-призраками называют любую станцию метро, которая не принимает поток пассажиров. В Московском метрополитене таких станций насчитывают около двадцати. Некоторые из них стали складами или депо, другие лишь разрушаются от времени.

Закрытые станции

Таких в метро всего четыре: это «Советская», от постройки которой отказались, так как уклон путей исключал такую возможность. На ее месте появился пункт управления городского штаба гражданской обороны — это указывает в своей книге «Засекреченные линии метро Москвы» автор Матвей Гречко.

На Арбатско-Покровской линии с 1954 года по 1961 год работала станция «Первомайская», ныне ставшая частью депо. Ее название перенесли на другую станцию — об этом пишет историк Андрей Потапенко в книге «Московское метро. Сталинские линии». Возможно, она еще откроется для москвичей, но как музей — здесь планируют выставлять старые вагоны метро

Еще одна станция — «Калужская» тоже превратилась в депо, навсегда став «призраком» для пассажиров. «Призраком» стала и часть станции «Деловой центр», северную платформу которой закрыли, когда в эксплуатацию были введены участки Большой кольцевой линии и Солнцевской ветки метро.

Закрылись, а потом открылись

Во время Великой Отечественной многие станции были превращены в «призраки» в силу военной необходимости. Историк московского метро Александр Попов рассказывает, что на «Чистых прудах» (в прошлом «Кировская») была оборудована ставка Сталина. Здесь располагался штаб и находился кабинет вождя. Поезда на этой станции не останавливались.

На четыре года закрывали станции на Филевской ветке «Александровский сад — Киевская», на 19 лет «Воробьевы горы» — это было связано с реконструкцией. Призраками на время краткосрочного ремонта становились станции «Семеновская» и «Парк Культуры», «Электрозаводская» и «Бауманская», «Лубянка» и «Фрунзенская».

Настоящие призраки

«Истинных призраков» под землей Москвы всего два — это станция «Троице-Лыково» и сооружение «Д» на Арбатско-Покровской линии. Троице-Лыково представляет собой техплатформу в 26 м длиной всего в километре от станции «Строгино». На ней находятся силовая подстанция, технические помещения и аварийный выход на поверхность. В дальнейшем проектировщиками заложена возможность развития станции в полноценную работающую станцию метро, однако в ближайшее время этого не произойдет — расположенная над станцией деревня Троице-Лыково включена в список охраняемых объектов. Впрочем, станция с таким названием может появится на Рублевo-Архaнгельской линии.

Сооружение «Д» (станция «Тоннельная») служит еще одним аварийным выходом на поверхность на участке «Строгино» — «Крылатское», что обусловлено безопасностью, ведь расстояние между станциями составляет шесть километров. Это изогнутая платформа длиной в 46 м, от которой на поверхность выходит лестница. «Тоннельная» никогда не станет полноценной станцией, а так и останется «призраком», на котором «обитают» только работники метрополитена.

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По инф. cyrillitsa.ru

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