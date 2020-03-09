В лесу Новгородской области женщина нашла склад времен войны со снарядами

В лесу в 300 метрах от поселка Демянск в Новгородской области женщина нашла склад времен войны со снарядами. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, находку она сделала во время прогулки с собакой.

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На место прибыли специалисты. Они уточнили, что склад включал 736 боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды, минометные и противотанковые мины.

Саперы вывезли взрывоопасные предметы на специальную площадку в Демянском районе и подорвали их.

...Следы былой жестокой войны - люди продолжают находить и поныне везде, где когда-то кипели бои:

- и это лишний повод и побеспокоиться о безопасности, и вспомнить страницы истории. Кстати, обо всем, что касается Великой отечественной войны, на нашем сайте можно почитать - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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