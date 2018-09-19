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На стройках столиц продолжают находить снаряды эпохи Великой войны
По инф. rosbalt.ru   
19 Сентября 2018 г.
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В районе подмосковной деревни обнаружено два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, в том числе авиабомба.

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Как сообщили в пресс-службе ГКУ Московской области «Мособлпожспас», находка была сделана ремонтниками на участке строящейся ЦКАД в районе деревне Соколово сельского поселения Ямкинское.

Специалисты поместили боеприпасы в специальный контейнер и вывезли на полигон для дальнейшей утилизации.

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В столичном районе Хорошево-Мневники обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Опасная находка, как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, была сделана рабочими на стройке по адресу: улица Мневники, д. 5.

Место обнаружения военного снаряда сразу же оцепили и вызвали саперов.

По инф. rosbalt.ru

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