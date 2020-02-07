ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Крыму нет дождя. Власти отчаялись и заказали молебен
По инф. rosbalt.ru   
07 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Крымская епархия Русской православной церкви из-за обмеления водохранилищ организовала молебны о ниспослании дождя.

РПЦ в Крыму из-за нехватки воды проводит молебны о ниспослании дождя

Как сообщили власти Крыма накануне, в Симферополе с понедельника, 10 февраля горячую воду будут подавать в жилые дома только по выходным, а холодную — только утром и вечером. Вечером в среду появилось сообщение, что ограничений пока не будет, так как начались дожди. Однако к режиму ограничений могут еще вернуться.

Как сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе Крымской епархии, такие богослужения по распоряжению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в храмах полуострова проводят уже несколько дней. Также, по словам представителя епархии, освящались крымские водохранилища.

«Интерфаксу» в епархии уточнили, что такие молебны организуют не впервые, и обычно их начинают проводить после обращения властей.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 