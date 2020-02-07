В Крыму нет дождя. Власти отчаялись и заказали молебен

Крымская епархия Русской православной церкви из-за обмеления водохранилищ организовала молебны о ниспослании дождя.

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Как сообщили власти Крыма накануне, в Симферополе с понедельника, 10 февраля горячую воду будут подавать в жилые дома только по выходным, а холодную — только утром и вечером. Вечером в среду появилось сообщение, что ограничений пока не будет, так как начались дожди. Однако к режиму ограничений могут еще вернуться.

Как сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе Крымской епархии, такие богослужения по распоряжению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в храмах полуострова проводят уже несколько дней. Также, по словам представителя епархии, освящались крымские водохранилища.

«Интерфаксу» в епархии уточнили, что такие молебны организуют не впервые, и обычно их начинают проводить после обращения властей.

По инф. rosbalt.ru

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