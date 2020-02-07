В Симферополе — проблемы с водой. Власти успокаивают граждан...

В Симферополе из-за обмеления водохранилищ решено отключать горячую воду с понедельника по пятницу, сообщила глава администрации Елена Проценко. Чуть позже такое радикальное решение было отозвано, но все равно как-то тревожно за крымчан... в чем же дело?

По словам чиновницы, холодную воду с будущего понедельника будут подавать в водопроводную систему только утром и вечером. Проценко пояснила, что при отсутствии экономии запасов воды в водохранилищах хватит только на 90-100 дней. Сообщалось, что ограничения в подаче холодной воды не затронут только социально значимые объекты.

Крымские власти не предупреждали жителей о грядущих проблемах с питьевой водой, сообщил председатель регионального отделения «Всероссийской партии ветеранов», житель Симферополя Илья Большедворов. Как он рассказал, до сих пор чиновники только успокаивали сограждан.

«До сегодняшнего дня перебоев не было. Были отключения со ссылкой на проведение ремонтных работ. Еще 10 января власти республики Крым заявляли, что никаких проблем с водоснабжением нет, ограничений не будет», — отметил Илья Большедворов.

Он уверен, что, скрывая ситуацию, власти не приняли всех возможных мер для предупреждения проблем. «Дефицит воды намечался давно. Водохранилище заполнено на 20-30%, и погода не располагала к тому, что оно заполнится. Надо было информировать население о проблемах, призывать людей экономнее относиться к потреблению воды. Но еще надо учесть, что в сетях происходит до 62% потерь. И если бы реконструкция сетей производилась вовремя, то сегодня не пришлось бы принимать такие меры», — сказал Илья Большедворов.

Естественно, такое тревожное положение взволновало людей! И вот последовало сообщение:

— Крымские власти не будут вводить ограничения подачи воды потребителям Симферополя. Об этом говорится на странице Совета министров Республики Крым в Facebook.

По словам председателя Совета Юрия Гоцанюка, сейчас в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.

Он уточнил, что за прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающие столицу республики водными ресурсами, составил 732 тыс м куб воды. Это, как утверждается, на 140 тыс. больше, чем было получено за весь прошлый месяц.

По его словам, опасения городских властей и предпринимаемые ими действия были вызваны недостаточным количеством осадком, выпавших в осенне-зимний период. В результате водохранилища, обеспечивавшие Симферополь, заполнились на треть.

Вместе с тем он подчеркнул, что "введение графика подачи воды будет осуществлено в случае особой необходимости". Так что рано успокаиваться - ведь состояние водохранилища, судя по всему, и так понятно и экспертам, и местным жителям. И "особая необходимость" вполне может возникнуть.

По инф. rosbalt.ru

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