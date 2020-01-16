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В Крыму на школьника упали футбольные ворота

По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2020 г.
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В Симферополе школьник получил травмы в результате падения на него футбольных ворот. (Назовете это несчастным случаем? А мы считаем, что это не что иное, как халатность взрослых - раз ворота упали, значит, были установлены неправильно... и хорошо, что ребенок вообще жив остался. - прим. МГ.)

В Крыму на второклассника упали футбольные ворота

По данным СК РФ, инцидент произошел в селе Новопокровка. На уроке физкультуры у второклассников в спортзале на 10-летнего мальчика упали ворота для мини-футбола. Следователи считают, что ворота были изготовлены кустарным способом и были установлены без креплений к полу.

В результате мальчик был госпитализирован в Симферополь с травмой головы.

Следователи установят изготовителя ворот и законность их нахождения в детском учреждении.

  • Сводка происшествий на нашем сайте для пожилых - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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